مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث نتائج علاجå فيروس كورونا بالبلازما مبشرة جدا | #من مصر

تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر
-
الاثنين 08 يونيو 2020 07:30 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث نتائج علاجå فيروس كورونا بالبلازما مبشرة جدا | #من مصر
مصر
CBC Egypt
الأحد 07 يونيو 2020 01:38 صباحاً
174
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 يونيو 2020 02:16 صباحاً
بروتوكول مصر لعلاج كورونا من أوائل بروتوكولات العالم التي ضمت مضادات تجلط الدم | #من_مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 يونيو 2020 02:16 صباحاً
افتتاح المتحف المصري بتورينو بعد إغلاقه 3 أشهر | #من_مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 يونيو 2020 02:16 صباحاً
هل مسحة فيروس كورونا ممكن تطلع غلط وهل يمكن للمتعافي أن يصاب مرة أخرى؟ | #من_مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 يونيو 2020 02:16 صباحاً
السابق
رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إعلان القاهرة فرصة حقيقية لتحقيق السلام بليبيا | #من مص
التالى
من مصر | استشاري أمراض صدرية يتحدث عن علاقة التدخين بالإصابة بكورونا
Tweets by @3yonNews