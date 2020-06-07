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"اتصالات المغرب" تطلق تحاليل كورونا لللمستخدمين

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"اتصالات المغرب" تطلق تحاليل كورونا لللمستخدمين "اتصالات المغرب" تطلق تحاليل كورونا لللمستخدمين

هسبريس من الدار البيضاء

الخميس 04 يونيو 2020 - 19:41

أطلقت مجموعة اتصالات المغرب، المتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات، حملة واسعة لإجراء تحاليل الكشف عن مرض "كوفيد-19"، عن طريق اختبار "PCR" والاختبارات المصلية، لفائدة جميع أطر وموظفي الشركة بكافة المراكز والفروع التابعة لها.

ويأتي إطلاق اتصالات المغرب لهذه الحملة الوقائية، "تماشيا مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس، والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 بالمغرب، واستعدادا لرفع حالة الطوارئ الصحية، والعودة التدريجية للعمل بمواقعها".

وهمت الحملة الوقائية للكشف عن مرض "كوفيد-19"، كافة المصالح التابعة للمجموعة في التراب الوطني، وذلك وعيا منها بأهمية المحافظة على السلامة الصحية لأطرها والعاملين بالمواقع والفروع التابعة لها، وكافة أفراد أسرهم.

هسبريس

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