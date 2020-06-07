بهاوي يتقمص دور عامل النظافة بشوارع تطوان‎

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أيوب صدور من تطوان

السبت 06 يونيو 2020 - 23:03

في قالَب يجمع بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان، يواصل الفنان زهير بهاوي ملامسة هموم الطبقة الكادحة في "ستايل" غنائي جديد، اختار له عنوان: "أنا نجري والزمان يجري"، من كلمات وألحان محمد الشريف، وإخراج محمد زكي.

وحظي الإصدار الجديد للفنان التطواني بإشادة المتتبعين وشريحة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنصة "يوتيوب". كما حصد مليونا ونصف المليون مشاهدة، مستمرا في مواصلة تألقه والحفاظ على مكانته وسط المجال الفني الشبابي.

وتقمص بهاوي، في "الفيديو كليب" المصور بشوارع الحمامة البيضاء، دور عامل النظافة، في إشارة إلى معاناة هذه الفئة من المجتمع، واستحضارا للدور الهام الذي يقوم به خلال الوضع الحالي، وما أفرزته تداعيات جائحة كورونا، من خلال السهر على نظافة الأزقة والشوارع، في سبيل تأمين لقمة العيش الكريم.

وكان آخر عمل لزهير بهاوي أغنية "لازم علينا نصبرو"، التي حققت، إلى الآن، أزيد من 45 مليون مشاهدة على "يوتيوب".