الأسبوع في 9 صور: استمرار "الغضب" في أمريكا.. وكارثة بيئية في سيبيريا

★ ★ ★ ★ ★

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ تستمر أعمال العنف والاحتجاجات في الولايات المتحدة تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي بطريقة غير مشروعة، فيما أدى تسرب 20 ألف طن من الوقود السام في نهر نوريلسك بسيبيريا إلى كارثة بيئية في القطب الشمالي.

ونترككم مع الصور:

1- متظاهر يحمل عَلَم أمريكا بجوار مبنى تشتعل فيه النيران في مينابوليس - مينيسوتا.

2- سيارة شرطة تحترق خلال أحداث شغب واحتجاجات بمدينة فيلادلفيا - بنسلفانيا.

3- تجمُّع للمتظاهرين وسط أدخنة القنابل المسيلة للدموع بالقرب من البيت الأبيض.

4- أعمال نهب أثناء الاحتجاجات في نيويورك على مقتل "فلويد".

5- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل إنجيلاً أمام كنيسة سانت جون بالقرب من البيت الأبيض.

6- برشلونة.. مريض بـ"كورونا" يلقي نظرة على البحر في إطار عملية التعافي من الفيروس التاجي.

7- لحظة إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون من مركزه بفلوريدا نحو محطة الفضاء الدولية.

8- ملكة بريطانيا (94 عامًا) تمارس رياضة الفروسية في حديقة قصر وينزر.

9- كارثة بيئية: تسرُّب 20 ألف طن وقود في نهر نوريلسك بسيبيريا بعد انهيار خزان محطة توليد كهرباء.أمريكا