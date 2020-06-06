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جى بي سي نيوز :- أعلن مدير خلية إدارة أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، استقبال 390 شخصا قادمين من مصر بحرا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج.

وقال الفراية لـ "المملكة" إن "غدا (السبت) هناك دفعة ستأتي بحرا من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة، ونقل المجموعة كاملة إلى منطقة البحر الميت في الحجر العام (الكرافانات) ... العدد تقريبا 390 شخصا وهو كامل الأسماء التي سجلت على المنصة للقدوم بحرا من مصر".

وهذه هي الدفعة الأولى التي يستقبلها الأردن في المرحلة الثالثة من خطة إعادة الأردنيين، ممن تقطعت بهم السبل في الخارج، إضافة إلى طلبة.

وأشار الفراية إلى استمرار الرحلات الجوية التي ستبدأ السبت، عبر تسيير طائرة إلى شيكاغو الأميركية.

وبين : "الرحلات التي ستكون جوا في المرحلة الثالثة قادمة من مصر وتركيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان وأرمينيا"، وفق الفراية، مشيرا إلى التحضير لرحلة حاليا إلى الجزائر.

وقال : إن "الفنادق في البحر الميت والكرفانات جميعها جاهزة لاستقبال العائدين، بعد أن تم تعقيمها لاستقبال الدفعة الجديدة"، لافتا إلى جهوزية بعض الفنادق في العاصمة عمّان لاستقبال المزيد من القادمين.

واشار : "هناك بعض الحالات الإنسانية التي تابعتها السفارات الأردنية في الخارج، سيتم تغطية كلفة قدومها من الخارج من قبل وزارة الخارجية"، وفق الفراية. علما بأن الأردنيين القادمين من الخارج حاليا، يتحملون تكاليف قدومهم كافة.

وأوضح : أن الدول المستهدفة في عملية عودة الأردنيين منها برا، هي السعودية، والعراق، وسوريا وفلسطين، وعبر ميناء نويبع. وقال إن الفئات المستهدفة من العودة برا هم طلاب وأردنيون تقطعت بهم السبل في الخارج.

وتابع : "لن يتم استقبال السيارات للأردنيين القادمين برا، بل سيتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي عبر باصات"، وفق الفراية، وذلك تجنبا لانتقال عودى فيروس كورونا بين العائدين برا.

وذكر : أن المنصتين التي أطلقتهما وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لإعادة الأردنيين من الخارج، ستستمر في استقبال طلبات العودة "ما دام أن هناك أردنيين في الخارج يريدون العودة".