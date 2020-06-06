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تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا

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مصر تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا
مجاهد: القاهرة والجيزة سجلتا أعلى الإصابات

مصر تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 380 حالة من المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 8538 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وأفاد بأن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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