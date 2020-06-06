سيناريو إلغاء الدوري السعودي.. تعرف على الأندية المشاركة في دوري الأبطال 2021

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وجود الرخصة الآسيوية للأربعة الكبار شرط أساس

من المتوقع أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع المقبل بيانًا توضيحيًا حول آلية مشاركة الأندية في نسخة 2021 من دوري الأبطال في الدول التي يتم فيها إلغاء مسابقات الدوري أو الكأس أو كلاهما.

وبما أن مصير استكمال الدوري السعودي لا يزال غامضًا والصورة لاستمراره لا تزال ضبابية ولاسيما مع اقترب الموعد المحدد من اتحاد كرة القدم لإعلان انطلاقته أو إلغائه نتيجة عدم عودة الأندية للتدريبات حتى هذه اللحظة لعدم صدور قرار يسمح لها بذلك.

على الرغم من أن رابطة دوري المحترفين حددت يوم 20 من أغسطس المقبل موعدًا مبدئيًا لعودة منافسات الدوري السعودي لاستكمال جولاته المتبقية، فالسؤال الذي يشغل الشارع الرياضي في حال إلغاء المسابقات المحلية من هي الأندية التي ستدافع عن مستقبل الكرة السعودية في المحافل القارية للموسم القادم.

وكانت قد ظهرت اليوم تقارير إعلامية تؤكد نية اتحاد القدم اعتماد رباعي المقدمة في جدول الترتيب الدوري الحالي عند توقف المسابقة ممثلي لأندية المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2021.

والأندية الأربعة حسب الترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين حينما توقف في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا هي الهلال والنصر والوحدة حيث سيتأهلون مباشرة إلى البطولة، فيما سيلعب الأهلي في الدور التمهيدي باعتباره صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الموسم الحالي.

ويتحتم على الفرق الأربعة الحصول على الرخصة الآسيوية كشرط أساس للمشاركة في النسخة 2021 من دوري الأبطال في حال عدم استئناف الدوري وبعد موافقة المكتب التنفيذي على المقترح.

وحول هذه الفرضية قال الأردني منعم فاخوري المراقب الدولي المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم "الاتحادات المحلية التي تلغي مسابقة الدوري والكأس ليس لها حق الترشيح لممثليها في نسخة 2021 في حال كان أحد الـ4 دون رخصة آسيوية، القرار بيد الاتحاد الآسيوي".

وفيما يتعلق بالشأن السعودي، قال: "باعتقادي أنه سيتم اعتماد ترتيب الأندية الأربعة الأوائل عند إلغاء الموسم لاختيار من يشارك في موسم 2021، لكن هذا ليس شرطًا أساسيًا".

وأضاف "إذا فاز فريق سعودي بدوري أبطال آسيا في موسم 2020 وعند إلغاء الدوري كان ترتيبه السادس، هنا يكون للاتحاد الآسيوي الحق باختيار هذا الفريق ليكون ضمن الفرق المشاركة في موسم 2021".الدوري السعودي للمحترفين