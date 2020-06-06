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هسبريس من الرباط

الاثنين 01 يونيو 2020 - 17:08

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس، الذي سينعقد في الساعة العاشرة والنصف صباحا، سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، أولاهما بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والثانية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية التجارية، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019 ؛ مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.