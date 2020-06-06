أخبار عاجلة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. هسبريس

الوزير رباح: خبر استقالتي افتراء من صنّاع الشائعات

Print
الوزير رباح: خبر استقالتي افتراء من صنّاع الشائعات الوزير رباح: خبر استقالتي افتراء من صنّاع الشائعات

هسبريس من الرباط

السبت 06 يونيو 2020 - 20:35

تفاعل عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مع الخبر الزائف حول استقالته، الذي أقحمت فيه هسبريس، قائلا: "قبل عدة سنوات، تم نشر هذا الافتراء حول التقاعد من قبل جهات عدة، وقد قُمتُ بنشر التكذيب في حينه، بل حتى موقع هسبريس لم يسبق له أن نشر هذا الافتراء".

وجاء في تكذيب عزيز رباح أن "جهات تصرّ اليوم على اجترار نفس الافتراء على نطاق واسع، وقد اتصل بي عدد كبير من المواطنين من داخل وخارج المغرب للاستفسار عن الأمر"، مضيفا أن "هذا الخبر محض افتراء من صناع الإشاعة والحاقدين الذين يتقنون إخراجها بالوسائل التي يتحكمون فيها، وفي الزمن الذي يختارونه بدقة لغايات متعددة".

وأضاف: "إنهم يستعملون أسلوبهم الخبيث بنشر الخبر الكاذب عدة مرات بصياغات مختلفة في أوقات متباعدة لترسيخه في أذهان المواطنين"، مشدّدا على أن "من يقفون وراء ذلك وغيره من الافتراءات لا يملكون الشجاعة للمواجهة السياسية المباشرة، ولا الجرأة على تبني كذبهم، لكنهم حتما سينال منهم كيدهم بإذن الله".

هسبريس

مواضيع متعلقة
"ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا"

"ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا"

الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎

الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎

"كورونا" يكسر أسعار الفنادق ويشدد إجراءات السلامة في الصيف

"كورونا" يكسر أسعار الفنادق ويشدد إجراءات السلامة في الصيف

أزمة "قانون 22.20" تقص "أوراق الوردة".. لشكر: آراء معدودة

أزمة "قانون 22.20" تقص "أوراق الوردة".. لشكر: آراء معدودة

شبكة عيون الإخبارية