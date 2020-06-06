الوزير رباح: خبر استقالتي افتراء من صنّاع الشائعات

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هسبريس من الرباط

السبت 06 يونيو 2020 - 20:35

تفاعل عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مع الخبر الزائف حول استقالته، الذي أقحمت فيه هسبريس، قائلا: "قبل عدة سنوات، تم نشر هذا الافتراء حول التقاعد من قبل جهات عدة، وقد قُمتُ بنشر التكذيب في حينه، بل حتى موقع هسبريس لم يسبق له أن نشر هذا الافتراء".

وجاء في تكذيب عزيز رباح أن "جهات تصرّ اليوم على اجترار نفس الافتراء على نطاق واسع، وقد اتصل بي عدد كبير من المواطنين من داخل وخارج المغرب للاستفسار عن الأمر"، مضيفا أن "هذا الخبر محض افتراء من صناع الإشاعة والحاقدين الذين يتقنون إخراجها بالوسائل التي يتحكمون فيها، وفي الزمن الذي يختارونه بدقة لغايات متعددة".

وأضاف: "إنهم يستعملون أسلوبهم الخبيث بنشر الخبر الكاذب عدة مرات بصياغات مختلفة في أوقات متباعدة لترسيخه في أذهان المواطنين"، مشدّدا على أن "من يقفون وراء ذلك وغيره من الافتراءات لا يملكون الشجاعة للمواجهة السياسية المباشرة، ولا الجرأة على تبني كذبهم، لكنهم حتما سينال منهم كيدهم بإذن الله".