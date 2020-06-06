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انطلاق برنامج القيادة التنفيذية لمنسوبي وزارة الرياضة

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انطلاق برنامج القيادة التنفيذية لمنسوبي وزارة الرياضة انطلاق برنامج القيادة التنفيذية لمنسوبي وزارة الرياضة
بهدف تعزيز المهارات الإدارية وتطوير الأداء

انطلاق برنامج القيادة التنفيذية لمنسوبي وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة انطلاق برنامج القيادة التنفيذية لمنسوبيها والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي لمدة 4 أشهر ويهدف إلى تعزيز المهارات الإدارية وتطوير الأداء العام.

ونشر الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة على حسابه الرسمي في "تويتر" مقطع لبرنامج الدورة أرفقه بعبارة "انطلق اليوم السبت برنامج القيادة التنفيذية لمنسوبي وزارة الرياضة الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي لمدة 4 أشهر بهدف تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية لموظفي الإدارات والأقسام في الوزارة".

وكان مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله حماد افتتح برنامج القيادة التنفيذية بكلمة أكد من خلالها أن البرنامج جزء من أهداف المعهد التي تركز على تطوير الأداء العام والاستفادة من هذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع.وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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