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بعد انقطاع لساعات .. الكهرباء تعود للأفلاج ومراكزها

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بعد انقطاع لساعات .. الكهرباء تعود للأفلاج ومراكزها بعد انقطاع لساعات .. الكهرباء تعود للأفلاج ومراكزها
الشركة تؤكد أنه لأسباب خارجة عن إرادتها

بعد انقطاع لساعات .. الكهرباء تعود للأفلاج ومراكزها

عاد تيار الكهرباء للمنازل في محافظة الأفلاج ومراكزها بعد انقطاع استمر ساعات.

وكانت شركة " للكهرباء" قد نوهت في تغريدة لها على "تويتر" بعد انقطاع الكهرباء عصر اليوم بقولها: "نعتذر لمشتركينا الكرام في ‫ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة".

وأضافت: أن "فرقها الميدانية باشرت عملية الإصلاح، وجارٍ إعادة الخدمة لمشتركيها المتأثرين".

فيما طالب مواطنون من الشركة بتعويضهم عن ذلك العطل المفاجئ الذي خلف بعض الأضرار للأغذية، وتأثر المسنين من ذلك العطل الذي استمر ساعات.انقطاع الكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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