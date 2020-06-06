غدًا.. 50 % من موظفي القطاع العام يواصلون العمل في مدن ومحافظات السعودية

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نِسَب الحضور مرتبطة بالمستويات الاحترازية لكل مدينة.. وفريق عمل يراجعها

يستمر ابتداء من يوم غد الأحد تعليق الحضور لمقار العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، فيما يعلق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية ستكون نسبة حضور الموظفين لمقار العمل في بقية مدن ومحافظات السعودية بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

وأفادت الوزارة لـ"سبق" بأن نِسَب الحضور لمقار العمل مرتبطة بالمستويات الاحترازية التي تتم مراجعتها من قِبل فريق عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وفي حال وجود تغيرات ستتم إحاطة الجهات بها.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد