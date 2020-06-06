أخبار عاجلة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غدًا.. 50 % من موظفي القطاع العام يواصلون العمل في مدن ومحافظات

Print
غدًا.. 50 % من موظفي القطاع العام يواصلون العمل في مدن ومحافظات السعودية غدًا.. 50 % من موظفي القطاع العام يواصلون العمل في مدن ومحافظات
نِسَب الحضور مرتبطة بالمستويات الاحترازية لكل مدينة.. وفريق عمل يراجعها

غدًا.. 50 % من موظفي القطاع العام يواصلون العمل في مدن ومحافظات السعودية

يستمر ابتداء من يوم غد الأحد تعليق الحضور لمقار العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، فيما يعلق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وتفشي .

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية ستكون نسبة حضور الموظفين لمقار العمل في بقية مدن ومحافظات بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

وأفادت الوزارة لـ"سبق" بأن نِسَب الحضور لمقار العمل مرتبطة بالمستويات الاحترازية التي تتم مراجعتها من قِبل فريق عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وفي حال وجود تغيرات ستتم إحاطة الجهات بها.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟

هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟

كيف ستتذكر الأجيال القادمة التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا؟

كيف ستتذكر الأجيال القادمة التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا؟

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية