"الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا

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تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع".

‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله".

‏مواقع العيادات على الرابط التالي:

‏‪s.moh.gov.sa/Clinics