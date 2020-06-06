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المملكة ترحِّب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

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المملكة ترحِّب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية المملكة ترحِّب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية
وبالجهود الدولية كافة التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا

المملكة ترحِّب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

ترحب المملكة العربية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتؤيد دعوة فخامة الرئيس المصري لوقف إطلاق النار في ليبيا بدءًا من يوم الاثنين بتاريخ 8 يونيو2020م، وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة اليوم السبت 15 شوال 1441هـ، الموافق 6 يونيو 2020م.

وأكدت المملكة ترحيبها بالجهود الدولية كافة التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا، والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمرَيْ برلين وجنيف.

وانطلاقًا من سياسة المملكة الثابتة في دعم جهود تخفيض حدة الصراعات في المنطقة، والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية، وحمايتها من التدخلات الخارجية، وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح، وحل الأزمات سياسيًّا، وعدم جدوى محاولات حلها عسكريًّا، فإنها تحث جميع الأطراف الليبية، وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية الليبية، والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها، وحمايتها من التدخلات الخارجية.المملكة العربية السعودية مصر الرئيس المصري ليبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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