"تركي بن طلال" يزور مركز إدارة عمليات كهرباء عسير

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نقل لهم تهنئة القيادة بالعيد ومشيداً بجهود القطاع الجنوبي

أثنى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على جهود القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة في توفير الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها، والنجاح في إدارة أعطالها في وقت قياسيٍ.

وأشاد بمنسوبي القطاع، قائلاً: "مثلما أن للوطن أبطالاً على الحد الجنوبي، وأبطالاً من رجال الأمن، وأبطالاً من الصحة، فأنا اليوم بين أبطال الكهرباء".

وقال: "بالنظر إلى ما يعمل عليه هذا القطاع وأبطاله من تنفيذ للمشروعات، وصيانة للمواقع، وإصلاح للأعطال، وما اطلعت عليه من مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال، فإنني وبعد هذا لا أقبل من أحد أن يقلل من حجم هذه المشروعات التي قدمتها القيادة -أيدها الله- لكل مواطن ومقيم في هذا الجزء من الوطن، وأيضاً لا أقبل ظلماً للعاملين أو إنكاراً لجهودهم".

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي لمركز العمليات بإدارة كهرباء عسير، حيث التقى مع منسوبي الشركة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين، وذوييهم، ونقل لهم تهنئة القيادة، بعيد الفطر المبارك، واطمأَنّ على سير العمل وانسيابية تقديم خدماتِ الكهرباء.

وعبّر عن شكره لذوي العاملين على دورهم في دعمِ أبناءهم العاملين، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي تقديراً لما يقدمونه ويبذلونه من جهود، وحرص متواصل على جودة الخدمة المقدمة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، أوضح فيه الفارق في مؤشرات الأداء ما بين 2018 و2019م، حيث تحسنت مؤشرات أداء كهرباء عسير بنسبة 20%، فيما تحسنت خلال الربع الأول من 2020م، بمعدل 30% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019م، مضيفاً أن الشركة ستعمل على تحقيق مستهدفات الأداء المقررة من هيئة تنظيم الكهرباء بنهاية العام 2020م.

وكشف رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء، عن تخصيص 2.4 مليار ريال لمشاريع يجري العمل على تنفيذها، تشمل توسعة محطة شرق أبها، والربط الحلقي بين محطات الفرعاء وشرق أبها ومصفاة جازان، وربط محطة شرق أبها بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة غرب محايل بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة بيشة بمحطة الشقيق، وإعادة توصيل خط هوائي بين محطتي عسير المركزية وجنوب أبها، وإنشاء وربط محطة وسط بيشة، وإنشاء محطة وادي بن هشبل، وإنشاء محطة الفرشة، وإنشاء محطة الحريضة، وربط محطة الحريضة وخميس البحر، وتوسعة محطة شمال أبها ومحطة سبت العلاية، ومحطة مستشفى عسير، وإنشاء محطتي السودة والرهوة.

وفي ختام اللقاء، رفع منسوبو الشركة وذووهم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير -حفظهم الله- على الاهتمام والرعاية الدائمين التي يولونها للمواطن والمقيم في كل جزء من أنحاء الوطن، مؤكدين أن هذه الزيارة والمعايدة وكلمة الأمير تركي بن طلال، تعد مصدر اعتزاز وإلهام وتعزيز لكل موظف لبذل المزيد من الجهد والعطاء.