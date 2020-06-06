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إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة

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إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة
عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة

إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراض عبارة عن إحداثات حوّلها معتدون إلى مواقع عشوائية في حي الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، حيث تم إزالة 47 موقعاً عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراض بمساحات شاسعة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، والتي لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات، سواء على أراض حكومية أو خاصة، إضافة إلى أنه جار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بذلك الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من تلك الظاهرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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