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متجر إلكتروني يكشف عن مواصفات Redmi 9 وتصميمه وسعره بالكامل

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نشر أحد أصحاب التسريبات على موقع تويتر قبل أيام مواصفات هواتف سلسلة (ردمي 9) Redmi 9 المرتقبة من شركة شاومي، التي يبدو أنها ستشمل ثلاثة هواتف، هي: (ردمي 9أي) Redmi 9A، و(ردمي 9) Redmi 9، و(ردمي 9سي) Redmi 9C.

والآن، أُدرج هاتف (ردمي 9) – الذي يُتوقع الإعلان عنه في 25 حزيران/ يونيو الحالي – في متجر Lazada الفلبيني حيث كُشف عن صور الهاتف، ومواصفاته، وسعره.

وتتماشى المواصفات الواردة في المتجر الإلكتروني مع ما سُرِّب حتى الآن عن الهاتف، ما يعني أن (ردمي 9) سيحتوي معالجًا من نوع Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

متجر إلكتروني يكشف عن مواصفات Redmi 9 وتصميمه وسعره بالكامل

متجر إلكتروني يكشف عن مواصفات Redmi 9 وتصميمه وسعره بالكامل

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ومن ظهر الهاتف، يبدو أن تصميمه سيكون مزيجًا من هاتفي (ردمي كي30) Redmi K30، و(ردمي نوت 8 برو) Redmi Note 8 Pro، وهناك 4 كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل، وتأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويأتي (ردمي 9) بثلاثة ألوان مع بطارية بسعة 5,020 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C. وهناك حساس بصمة على ظهر الهاتف.

وفي المتجر الفلبيني، يتوفر الهاتف بسعر يعادل 140 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت، وبسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.

متجر إلكتروني يكشف عن مواصفات Redmi 9 وتصميمه وسعره بالكامل

البوابة العربية للأخبار التقنية

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