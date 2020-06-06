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أمانة جدة تحرر أكثر من 6600 مخالفة للتدابير الوقائية منذ بداية "كورونا"

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أكدت تكثيف جهودها في 19 بلدية فرعية بعد إعادة تشديد الاحترازات

أمانة جدة تحرر أكثر من 6600 مخالفة للتدابير الوقائية منذ بداية

نفذت أمانة محافظة جدة، منذ بداية جائحة المستجد "كوفيد-19" أكثر من 170 ألف جولة رقابية خلال متابعتها تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ونجم عن جولاتها الرقابية تحرير أكثر من 6600 مخالفة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية بشكل عام، و412 مخالفة تباعد اجتماعي في المراكز التجارية، وإصدار نحو 18 ألف كرت صحي.

وقال وكيل الأمين للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الأمانة وعقب صدور قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا - تبدأ من اليوم وحتى نهاية السبت 28 شوال 1441هـ - تواصل تكثيف جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأضاف أن ذلك بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

وأشار "الزهراني" إلى استمرار أعمال الفئات المسـتثناة من أمر منع التجول بجدة، الذي جرى تحديده من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا لإيصال الخدمات للمستفيدين في منازلهم، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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