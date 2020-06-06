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فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

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أفاد تقرير بأن التواصل الاجتماعي فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيقها الخاص بنظام التشغيل أندرويد، كما أنها تعمل على ميزات أخرى، يتعلق إحداها بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وكانت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – قد بدأت في دعم الوضع المظلم في الويب منذ مدة، كما أنها دعمت هذه الميزة في تطبيقاتها الأخرى في نظام أندرويد، مثل: واتساب، وإنستاجرام. ولكن تطبيقها الرئيسي ما يزال ينتظر دعمها.

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

ووفقًا لموقع 9to5Google، فإن فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيقها الخاص بنظام أندرويد، بالإضافة إلى ميزة أخرى لتعقب الفيروس التاجي (كوفيد-19)، وميزات أخرى.

ونشر الموقع لقطات شاشة من تطبيق فيسبوك بالوضع المظلم، وذكر أن الميزة ستدعم التفعيل يدويًا، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الميزة الخاصة بنظام أندرويد 10 الذي تتيح دعم الوضع المظلم على مستوى النظام.

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

وأشار الموقع إلى أن الميزة تبدو كاملة، إذ تعرض صفحات الإعدادات، والمنشورات، والصفحة الرئيسية. ويستخدم الوضع المظلم لونًا رماديًا داكنًا، بالإضافة إلى لمسة فيسبوك الزرقاء والبيضاء حين التبديل إلى هذا الوضع. كما أشار الموقع إلى أنه لا مؤشرات على موعد إتاحة الميزة للمستخدمين.

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

فيسبوك تقترب من دعم الوضع المظلم في تطبيق أندرويد

وذكر 9to5Google أن فيسبوك تعمل على ميزة أخرى تعرض حالات (كوفيد-19) في المدينة التي يعيش فيها المستخدم، ويعرض المُتعقِّب الحالات خلال مدة 3 أسابيع، وعدد الحالات على مستوى المقاطعة خلال مدة 7 أيام. وهناك أيضًا عرض لعدد الحالات المؤكدة عالميًا.

وتعمل فيسبوك أيضًا على واجهة مستخدم مُحدَّثة لميزة (الوقت على فيسبوك) Time on Facebook، تعرض الوقت الذي يقضيه المستخدم في الشبكة في أقسام مختلفة منفصلة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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