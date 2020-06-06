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باحث في سلامة المرضى يحذر من الاستخدامات الخاطئة للكمامة

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باحث في سلامة المرضى يحذر من الاستخدامات الخاطئة للكمامة باحث في سلامة المرضى يحذر من الاستخدامات الخاطئة للكمامة
قد تتحول من أداة حماية إلى ناقل للعدوى

باحث في سلامة المرضى يحذر من الاستخدامات الخاطئة للكمامة

حذر الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، من الاستخدامات الخاطئة للكمامات.

وقال "المطيري" لـ"سبق": "يعتبر استخدام الكمامات من الإجراءات الوقائية من مرض "كوفيد-19"، بالإضافة إلى غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الكمامات قد تتحول من أداة حماية من الإصابة بالعدوى إلى ناقل لها، لذا يجب عدم استخدامها بطريقة خاطئة.

وأوضح أن من الاستخدامات الخاطئة للكمامات: اللمس باليدين للسطح الخارجي للكمامة الملوث ثم ملامسة الوجه.

ولفت إلى أن الفيروسات تدخل الجسم من خلال الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف وتجويف الفم والشفتين.

وبين أن البعض يستخدم الكمامة لفترة طويلة، وقد يعيد استخدامها، وهذا يشكل خطرًا على الشخص، حيث يجب ألا تستخدم لأكثر من ست ساعات.

كما أن إعادة استخدام الكمامة بعكس الاستخدام السابق مثل وضع السطح الخارجي للداخل يتسبب في ملامسة الفم والأنف للسطح الخارجي الملوث.

وأوصى "المطيري" بتنظيف اليدين مباشرة بعد لمس السطح الخارجي للكمامة مباشرة وعدم تأجيل ذلك؛ لأن البعض قد ينسى ويلمس الوجه، لافتًا إلى أن دراسة أكدت أن الإنسان يلمس وجهه 23 مرة في الساعة.

وقال إن وضع الكمامة على الفم فقط ودون الأنف لا يحمي الشخص، حيث يجب إغلاق منطقة الفم والأنف بالكمامة، متمنياً السلامة للجميع.

يذكر أن وزارة الصحة تشدد على أهمية الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي؛ لدورهما في المساهمة بشكل كبير في تقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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