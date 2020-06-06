أخبار عاجلة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. هطول أمطار خفيفة على أحياء شرق مكة المكرمة

Print
"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على أحياء شرق مكة المكرمة

شهدت أحياء شرق العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة لطفت الأجواء، حيث شملت الأمطار أجزاء من أحياء الشرائع، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة متهيئة لمزيدة من الهطولات.

ووثق المصور الفوتغرافي محمد الهذلي، بمقطع ، مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء من حي الشرائع بشرق مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنوّرة، وحائل، والجوف.


كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو.. مادونا تفاجئ المتظاهرين

فيديو.. مادونا تفاجئ المتظاهرين

فيديو يلخص حياة الطبقة الأرستقراطية والخدم في #سرايا_عابدين

فيديو يلخص حياة الطبقة الأرستقراطية والخدم في #سرايا_عابدين

بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات

بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات

بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات

بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات

شبكة عيون الإخبارية