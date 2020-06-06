بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على أحياء شرق مكة المكرمة

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"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير

شهدت أحياء شرق العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة لطفت الأجواء، حيث شملت الأمطار أجزاء من أحياء الشرائع، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة متهيئة لمزيدة من الهطولات.

ووثق المصور الفوتغرافي محمد الهذلي، بمقطع فيديو، مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء من حي الشرائع بشرق مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنوّرة، وحائل، والجوف.



كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف.