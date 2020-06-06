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هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 18:35

دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط إلى "إدراج كل أنماط النقل المتضررة ضمن القطاعات التي يتوجب دعمها مباشرة من صندوق تدبير جائحة كورونا المحدث بتوجيهات ملكية"، لافتة إلى "ضرورة إيجاد حلول مناسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري لمهنيي وشغيلة القطاع".

وأكدت المنظمة عينها، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أنه "يجب الانخراط في بلورة مقاربة دعم هذه الفئات المهنية، من مقاولات وسائقين مهنيين غير أجراء، ومواكبتها في كل المراحل حتى تتجاوز هذه المرحلة العصيبة، والحفاظ على مناصب الشغل، واستمرار المرفق في تقديم الخدمات الضرورية".

ونبه المصدر عينه إلى أن "الوضع ينذر باحتقان وشيك، إذا استمر تهميش وتجاهل مطالب كل هذه الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن "مهنيي النقل واللوجستيك والسائقين المهنيين أبانوا عن روح وطنية في هذه اللحظة التي تمر منها بلادنا".