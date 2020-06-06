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بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابة

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بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابة بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابة
أول حالة للفيروس سُجلت في الثاني من شهر مارس الماضي

بعد 97 يوماً..

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية من حاجز الـ 100 ألف إصابة، بعد 97 يومًا من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 98869 حالة إصابة بالفيروس وبفارق 1131 عن الرقم 100 ألف؛ منها 71791 حالة تماثلت للشفاء، و676 حالة وفاة، وتبقى 26402 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1484 حالة حرجة.

وكان وزير الصحة قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون والتزام الجميع بالإرشادات والتوجيهات.

وقال "الربيعة" حينها: من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما سيؤدي عدم الالتزام إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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