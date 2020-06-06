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بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن

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دورات لتطوير مهارات الممارسين الصحيين

بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب دروات تدريبية عن بُعد لتطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، حيث شارك فيها 356 طبيباً وممرضاً.


وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مؤكدةً سعيها إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.

بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن

بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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