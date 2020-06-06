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تفاعلاً مع "سبق".. مرور عسير يقبض على قائد شاحنة "شجرة أبها المتجولة"

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تسببت في إعاقة حركة السير واستياء المارة

تفاعلاً مع

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" بعنوان "في مشهد غريب.. شجرة ضخمة تتجوّل في شوارع أبها و"سبق" ترصد"، ألقت إدارة مرور عسير القبض على سائق الشاحنة التي أقلت الشجرة الضخمة التي تجولت في عدد من شوارع أبها ما تسبب في إعاقة حركة السير واستياء واستنكار المارة في حينها من التصرف غير المسؤول والذي قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني السريع لرجال المرور في أبها رغم عدم توافر أي معلومات عن الشاحنة التي غطتها الشجرة تمامًا، وحالت دون رصد رقم اللوحة أو مواصفاتها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق" إنه "تم التوصل للشاحنة والقبض على قائدها وسيتم تطبيق العقوبة النظامية بحقه"، فيما عبرت إدارة مرور عسير عن شكرها لـ"سبق" على الرصد والحرص على سلامة مرتادي الطريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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