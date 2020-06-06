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طرق وميادين جدة.. التزام بتطبيق منع التجول يعكس وعي الأهالي

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طرق وميادين جدة.. التزام بتطبيق منع التجول يعكس وعي الأهالي طرق وميادين جدة.. التزام بتطبيق منع التجول يعكس وعي الأهالي
بدأ اليوم ولمدة 15 يوماً بناءً على قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية

طرق وميادين جدة.. التزام بتطبيق منع التجول يعكس وعي الأهالي

شهدت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين العامة بمحافظة جدة تطبيق أمر منع التجول الذي بدأ اليوم ولمدة 15 يوماً، بناءً على قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية في جدة، بعد التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، حيث تحددت ساعات من التجول من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً.

وأظهر المواطنون والمقيمون الالتزام بساعات منع التجول، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة المستجد والحد من انتشاره، مما يجسّد ثقافة المواطن والمقيم الاحترازية من هذا الوباء، وتقيده بالبقاء في المنزل؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

وعكس خلوّ الطرقات والشوارع والميادين في محافظة جدة من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول، وعياً وتقديراً من الأهالي، مما يدلل على التعاون مع الجهات الأمنية التي تواصل عملها الدؤوب، من خلال الانتشار في عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق منع التجول الهادف لمكافحة فيروس كورونا المستجد بشتى الطرق والوسائل.

وتواصل الجهات المستثناة من أمر منع التجول، إيصال خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم، سواءً من توفير جميع المستلزمات الطبية أو الغذائية والتموينية، وتسهيل تنقلاتها بكل انسيابية ومرونة، مع تقيدها بكل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومنها الحفاظ على النظافة العامة والتعقيم والتطهير، وارتداء القفازات والكمامات والتقيد التام بكل التدابير الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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