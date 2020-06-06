جابر : هكذا سيكون السفر من والى الاردن في المرحلة القادمة

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان المعايير التي ستنظم السفر في المرحلة المقبلة من والى الأردن تعتمد على تشابه الوضع الوبائي.

وأكد الدكتور جابر ان الدول الموبوءة سيتم التعامل معها ضمن البروتوكول المعمول به حاليا وحسب المعايير الأمنية والصحية من حجر صحي الزامي وحجر منزلي بحيث لا تؤثر على الوضع الوبائي في المملكة.