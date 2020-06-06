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قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا

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قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا
حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 51 شخصًا

قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتي وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 51 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألفا و495 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب المستجد "كوفيد- 19"، أمس الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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