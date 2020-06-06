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وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا

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وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا
رغم دخول البلاد مرحلة مختلفة من محاربة انتشار الفيروس

وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا

حذر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، بشدة، رغم دخول إيطاليا في مرحلة مختلفة من وباء كورونا، لافتاً إلى أنه على الجميع توخي الحيطة "فويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى، وأننا قد فزنا بالمعركة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجناح الجديد للمركز الوطني لشبكة العناية المركزة بمستشفى "ماجوري" في بولونيا، أضاف سبيرانتسا: "سنحتاج أيضاً إلى مناقشة لفهم كيفية بناء خدمة صحية وطنية جديدة، بأعلى مستوى من الجودة، مع مزيد من الموارد، وعلاقة وثيقة للغاية مع إدارات الأقاليم".

وذكر بحسب " اليوم" أن "موسم التخفيضات في قطاع الصحة يجب أن يغلق بشكل نهائي، حيث قمنا بضخ موارد في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت تمويلات السنوات الخمس الماضية"، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الصحية بصفتها "رمزا لمحاربة اللامساواة".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا، حيث سجلت 33774 حالة وفاة، وبلغت حصيلة المصابين بحسب آخر البيانات الرسمية 234531 مصاباً حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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