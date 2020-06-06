فريق وطني في "نقل الكهرباء" ينفذ صيانة حية لشبكات النقل بالرياض دون إطفاء الدائرة

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بما يضمن استمرار الخدمة وموثوقية الشبكة

نجح فريق صيانة من الكوادر الوطنية، في ‫الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، في تنفيذ عملية استبدال سلسلة عوازل على أحد خطوط النقل جهد ٣٨٠ ك. ف. في مدينة الرياض، دون الحاجة إلى إطفاء الدائرة؛ بما يضمن استمرار الخدمة وموثوقية الشبكة.

وأكدت "نقل الكهرباء" سعيها المتواصل إلى تطوير شبكات النقل لغرض تعزيز موثوقية الخدمة، وإيصالها إلى جميع المشتركين، وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال المهندس وليد السعدي نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في "نقل الكهرباء": الشركة تبنَّت توطين الوظائف الفنية في صيانة الشبكات الهوائية، التي تعتبر من أهم وأصعب الأعمال الميدانية؛ حيث عملت على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية للاضطلاع بهذه المهام الدقيقة.

وأضاف: الشبكة الكهربائية التي تديرها "نقل الكهرباء"، تغطي كافة أرجاء المملكة، لتخدم مشتركيها في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة. وكشف أنه تم تعزيز شبكات نقل الكهرباء بأكثر من 2600 كلم دائري، وإضافة شبكات هوائية وكابلات أرضيـة إلى الشـبكات القائمة بلغـت حوالي 1.305 كـلم دائري، تمثـل مـا نسـبته 1.56% من الشـبكات القائمة، و1.106 كلم دائري للجهد العالي.

وأردف: شبكة نقل الكهرباء في المملكة شهدت نموًّا كبيرًا منذ عام 2000؛ إذ تبلغ أطوالها حتى الآن ما يقارب 84 ألف كيلو متر دائري، كما يبلغ عدد محطات التحويل الموجودة 1093 محطة، و3465 محول قدرة تبلغ سعتها أكثر من 424 ألف ميجا فولت أمبير؛ حيث تعكس تلك الأرقام مدى النمو الكبير في الشبكة، الرامي إلى تلبية جميع احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وإيصالها لهم في أي بقعة من أرض المملكة.

وكشف "السعدي" أنه لمواكبة النمو المتزايد في النشاط العمراني والاقتصادي، وبالتالي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن خطة الشركة الخمسية (2016 - 2020) عملت على تبنّي عدد من المشاريع الرأسمالية لتعزيز قدرات وسعات شبكات النقل ورفع موثوقيتها من خلال إضافة 23 ألف كيلومتر دائري من خطوط النقل، و259 محطة تحويل؛ سعياً منها لدعم خطط المملكة الرامية إلى دعم المشاريع الصناعية.

الجدير ذكره أنه يعمل في الشركة السعودية للكهرباء نحو 34،599 موظفًا؛ يمثل السعوديون أكثر من 92% منهم، وهي من أعلى نسب التوطين بين الشركات في المملكة.