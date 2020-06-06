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فستان زفاف لبناني مزين بـ 2.2 كيلوجرام مخدرات!

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فستان زفاف لبناني مزين بـ 2.2 كيلوجرام مخدرات! فستان زفاف لبناني مزين بـ 2.2 كيلوجرام مخدرات!

ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان 2,2 كيلوغرام من الهيرويين معدة للتهريب إلى أحدى دول شمال إفريقيا في شحنة تضم فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات مطبخية.

وأشارت قوى الأمن الداخلي في بيان إلى توافر معلومات حول "قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ مشتبه في أنها تحوي مخدرات معدّة للتهريب الى إحدى دول شمال إفريقيا بواسطة إحدى شركات الشحن".

وأضاف البيان "بعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على 2,2 كيلوغرام من مادة الهيرويين".

ولفت بيان قوى الأمن إلى أنه "نتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تبيّن أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام خلوية خصصت لهذه العملية وقد جرى تلفها".

 

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنه "تم تحديد هوية أحد المتورطين في هذه العملية وتوقيفه وهو لبناني الجنسية".

وختم البيان "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين".

وفي السنوات الأخيرة، ضبطت القوى الأمنية اللبنانية كميات كبيرة من المخدرات الصناعية المستوردة إلى لبنان، وكذلك كميات كبيرة من المخدرات المعدّة للتصدير.

المصدر: أ ف ب

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فستان زفاف لبناني مزين بـ 2.2 كيلوجرام مخدرات!

فستان زفاف لبناني مزين بـ 2.2 كيلوجرام مخدرات!

شبكة عيون الإخبارية