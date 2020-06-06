بولندا تدعو أمريكا إلى نشر قوات على أراضيها

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بعد قرار " ترامب " بتخفيض الجنود في ألمانيا

أعرب رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، اليوم (السبت)، عن أمله في نشر بعض القوات الأمريكية المقرّر خروجها من ألمانيا في بلاده.

وقال "مورافيسكي" لمحطة "آر.إم.إف24" الإذاعية الخاصة: "أتمنى بشدة أن تسفر المحادثات العديدة التي أجريناها... عن نشر جزء من القوات الأمريكية التي ستنقلها الولايات المتحدة من ألمانيا في بولندا، والقرار الآن يعود للولايات المتحدة".

وكان مسؤول أمريكي بارز قد ذكر أمس أن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع "البنتاجون" بخفض عدد القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا، وستقلل الخطوة عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا بنحو 9500 جندي من العدد المتمركز حاليًّا؛ وهو 34500.