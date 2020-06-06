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وعد باختيار امرأة في منصب نائب الرئيس

حصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي، ليفوز رسمياً بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم السبت.

ووعد "بايدن"، وهو عضو في مجلس الشيوخ ونائب سابق للرئيس في عهد باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة، وهناك أكثر من مرشحة من أصل إفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.

ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه، وتخطى "بايدن" ذلك الرقم عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء أمس بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في سبع ولايات وفي العاصمة واشنطن.

ويعد هذا الإنجاز استكمالاً رسمياً لترشيح "بايدن"، بعد أن أصبح المرشح المفترض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت من السباق في أبريل.