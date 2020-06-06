أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يحصل رسمياً على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات أمام ""

Print
"بايدن" يحصل رسمياً على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات أمام "ترامب" "بايدن" يحصل رسمياً على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات أمام ""
وعد باختيار امرأة في منصب نائب الرئيس

حصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي، ليفوز رسمياً بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد في الانتخابات المقررة في نوفمبر، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم السبت.

ووعد "بايدن"، وهو عضو في مجلس الشيوخ ونائب سابق للرئيس في عهد باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة، وهناك أكثر من مرشحة من أصل إفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.

ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه، وتخطى "بايدن" ذلك الرقم عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء أمس بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في سبع ولايات وفي العاصمة واشنطن.

ويعد هذا الإنجاز استكمالاً رسمياً لترشيح "بايدن"، بعد أن أصبح المرشح المفترض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت من السباق في أبريل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات

ترامب يسحب الحرس الوطني من واشنطن والمظاهرات تتواصل

ترامب يسحب الحرس الوطني من واشنطن والمظاهرات تتواصل

ترامب.. ما سر سحب قوات أمريكية من ألمانيا؟

ترامب.. ما سر سحب قوات أمريكية من ألمانيا؟

مقتل جورج فلويد: هل يستخدم ترامب الجيش لتحقيق مكاسب سياسية؟ | نقطة حوار

مقتل جورج فلويد: هل يستخدم ترامب الجيش لتحقيق مكاسب سياسية؟ | نقطة حوار

شبكة عيون الإخبارية