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"وفا": اليوسفي أشد المناصرين للقضية الفلسطينية

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"وفا": اليوسفي أشد المناصرين للقضية الفلسطينية "وفا": اليوسفي أشد المناصرين للقضية الفلسطينية

هسبريس من الرباط

الأحد 31 ماي 2020 - 11:01

وصفت وكالة الأنباء الفلسطينية السياسي المغربي الراحل عبد الرحمن اليوسفي، بـالرجل "الذي ارتبط بعلاقات قوية مع قيادة الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إذ كان من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية، التي احتلت حيزا كبيرا في نضاله الوطني في المغرب وخارجه".

وكتبت الوكالة في قصاصة خبرية لها عن رحيل اليوسفي أنه كان، إلى جانب نضاله السياسي والوطني في الساحة المغربية، "أحد الأسماء البارزة في النضال القومي والأممي، إذ ساند حركات التحرر والقضايا العادلة للشعوب، وساهم في دعمها ونصرتها في مختلف ميادين نشاطه، داخل المملكة أو من مهجره في أوروبا".

وأضافت: "اعتزل المناضل المغربي عبد الرحمن اليوسفي العمل السياسي قبل 16 عاما، لكنه ظل طيلة الوقت صاحب مكانة خاصة ومؤثرة في المشهد السياسي المغربي، إذ يحظى بإجماع مختلف الأطياف السياسية في المغرب، بوصفه أحد رموز وبناة مغرب ما بعد الاستقلال، إلى جانب كونه مناضلا حقوقيا وقوميا وأمميا عتيدا، ورجل دولة بامتياز، لمساهمته في التأسيس لحقبة الانتقال الديمقراطي في المغرب".

هسبريس

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