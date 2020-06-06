مطالب بمراعاة السياحة في "قانون المالية التعديلي"

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هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 01:55

طالبت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والكونفدرالية الوطنية للسياحة الحكومةَ بأخذ الوضعية التي يمر منها قطاع السياحة بعين الاعتبار عند إعداد قانون المالية التعديلي، وأكدتا إلزامية وضع تدابير ضريبية تحفيزية تمكن من الإقلاع الفوري للاقتصاد المغربي.

وسجلت الجامعة والكونفدرالية ضرورة توحيد الجهود من أجل التدخل لدى هيئات صنع القرار التي تعمل من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني، وشددتا على وعيهما بالصعوبات التي تواجه السياحة باعتبارها مزودا هاما للمغرب بالعملة الصعبة، وموفرا مهما لفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وشدد بلاغ صادر عن الهيئتين على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية استعجالية لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.