أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. هسبريس

مطالب بمراعاة السياحة في "قانون المالية التعديلي"

Print
مطالب بمراعاة السياحة في "قانون المالية التعديلي" مطالب بمراعاة السياحة في "قانون المالية التعديلي"

هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 01:55

طالبت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والكونفدرالية الوطنية للسياحة َ بأخذ الوضعية التي يمر منها قطاع السياحة بعين الاعتبار عند إعداد قانون المالية التعديلي، وأكدتا إلزامية وضع تدابير ضريبية تحفيزية تمكن من الإقلاع الفوري للاقتصاد المغربي.

وسجلت الجامعة والكونفدرالية ضرورة توحيد الجهود من أجل التدخل لدى هيئات صنع القرار التي تعمل من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني، وشددتا على وعيهما بالصعوبات التي تواجه السياحة باعتبارها مزودا هاما للمغرب بالعملة الصعبة، وموفرا مهما لفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وشدد بلاغ صادر عن الهيئتين على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية استعجالية لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.

هسبريس

مواضيع متعلقة
بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

شبكة عيون الإخبارية