مبادرة مؤسسة جاك ما لرواد أعمال افريقيا (إيه إن بيه آي) تتعاون مع منظومة الشركاء من أجل مسابقة ’أبطال أفريقيا في مجال الأعمال‘ لعام 2020

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تعاونت مبادرة مؤسسة جاك ما لرواد أعمال افريقيا ("إيه إن بيه آي") التابعة لمؤسسة جاك ما مع شركاء محليين من جميع أنحاء أفريقيا من أجل تحديد وحشد رواد الأعمال الأفارقة المبتكرين والمرنين والمدفوعين بمهمة محددة، وكذلك لدعمهم طوال عملية تقديم الطلبات والاختيار في النسخة الثانية من مسابقة جائزة "أبطال أفريقيا في مجال الأعمال" ("إيه بي إتش").

وتضم قائمة الشركاء الأساسيين لـ"إيه إن بيه آي" لعام 2020 كلاً من مجموعة القيادة الأفريقية، وجامعة أشيسي، و"دالبيرج"، و"جانجو"، و"رايز آب" . ومنذ الافتتاح الرسمي لباب تقديم الطلبات في 6 أبريل، كان للشركاء المحليين دور فعال في الترويج لمسابقة جائزة "أبطال أفريقيا في مجال الأعمال" ("إيه بي إتش") في مناطق كل منهم، بحيث ساعدوا على تحديد مقدمي الطلبات المحتملين والتواصل معهم. كما عمل الشركاء عن كثب مع المرشحين الذين يطمحون لبناء قدراتهم القيادية والإدارية – وتولوا تبادل المعارف، وأفضل الممارسات والرؤى من جميع أنحاء شبكاتهم، فضلاً عن توفير برامج التدريب والتعليم. وتشمل البرامج ’سلسلة ندوات عبر الإنترنت بشأن الأعمال في أفريقيا‘، التي جذبت لغاية اليوم اهتمام أكثر من 7,000 رائد أعمال للمشاركة.

هذا وتهدف مسابقة جائزة "أبطال أفريقيا في مجال الأعمال"، التي تم افتتاح باب تقديم الطلبات للمشاركة فيها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى تزويد رواد الأعمال من أنحاء أفريقيا بمنصة لعرض وتطوير مواهبهم وأفكارهم في مجال الأعمال. وإن باب المشاركة بالجائزة مفتوح لجميع رواد الأعمال بغض النظر عن البلد أو القطاع أو العمر أو الجنس. وستتوج جائزة "أبطال أفريقيا في مجال الأعمال" بحفل نهائي كبير في وقت لاحق من هذا العام حيث سيقدّم 10 متسابقين مشاركاتهم في الجولة النهائية أمام مجموعة من الأساطير العالميين في مجال الأعمال لفرصة الفوز بحصتهم من مجموع المنح المقدمة والبالغة قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي.

كما تعمل مبادرة مؤسسة جاك ما لرواد أعمال افريقيا مع منظومة متنوعة من الشركاء، والتي تشمل حاضنات الأعمال التجارية (مركز تنمية تنظيم المشاريع في إثيوبيا، و"ستارتاب فاكتوري إثيوبيا"، و"سي تي آي سي"، و"إمباكت هاب داكار"، و"أوتلايرز فتشورز"، و"ويكي ستارت آب"، و"أي 4 بوليسي")، ومنصات الاتصالات ( "ساساي" )، ومشغلي شبكات الهواتف الجوالة ("سفاريكوم" )، والمنافذ الإعلامية ("بالس أفريكا" و "ستارتايمز") بهدف زيادة توسيع نطاق وصول القاعدة الشعبية إلى رواد الأعمال وجعل الموارد التعليمية والتدريبية متاحة على نطاق أوسع.

وقال جايسون باو، المستشار الأول للبرامج الدولية في مؤسسة جاك ما في هذا السياق: "إنه لشرف بالنسبة لنا أن نتمكّن من العمل عن كثب مع هؤلاء الشركاء المحليين الاستثنائيين لجلب مسابقة جائزة ’أبطال أفريقيا في مجال الأعمال‘ إلى جميع أرجاء أفريقيا وتسليط الضوء على رواد الأعمال الموهوبين من أنحاء القارة بأكملها. ويشاطرنا شركاؤنا الاستثنائيون رسالتنا هذه والتزامنا بتمكين ريادة الأعمال ونأمل أن نتمكن معاً من دعم الأبطال في مجال ريادة الأعمال الذين سيساهمون بخلق الوظائف والفرص لمجتمعاتهم المحلية وكذلك تحفيز حركة ريادة الأعمال في جميع أنحاء أفريقيا".

وتلقّت نسخة عام 2020 من مسابقة جائزة "أبطال أفريقيا في مجال الأعمال" مستوى كبيراً من الاهتمام والاستجابة. وتلقت جائزة "أبطال أفريقيا في مجال الأعمال" لغاية اليوم 18 ألف طلباً من مرشحين يمثلون جميع الدول الإفريقية الـ 54. وجذبت النسخة الافتتاحية التي أقيمت العام الماضي حوالي 10 آلاف طلب من 50 بلداً افريقياً. وهذا العام، تسليماً بالظروف الاستثنائية التي يواجهها رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حول العالم وفي أفريقيا، سيتم تمديد الموعد الأقصى لتقديم الطلبات من 9 يونيو ولغاية 22 يونيو. لتقديم الطلبات والحصول على آخر التحديثات حول الجائزة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: africabusinessheroes.org ومتابعة الحساب @africa_heroes عبر موقع "تويتر". لمشاهدة فيلم وثاقي عن رحلات المتسابقين في الجولة النهائية لعام 2019، يرجى زيارة الرابط عبر موقع "يوتيوب".

وفي معرض تعليقهم على تعاونهم المتواصل مع مبادرة مؤسسة جاك ما لرواد أعمال أفريقيا، قال الشركاء الأساسيون:

• قال فريد سوانيكر،المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة القيادة الإفريقية: "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى عدد وفير من رواد الأعمال لإطلاق العنان للابتكار وإيجاد فرص العمل اللازمين لإطلاق الإمكانيات الكاملة للقارة الإفريقية. ويسرّ مجموعة القيادة الافريقية أن تواصل شراكتها مع مبادرة رواد أعمال افريقيا لتحفيز الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يتمتعون بالجرأة والشجاعة والقدرة الابتكارية على حل المشاكل في القارة".

• وقال إبينيزر بوكمان، مدير شؤون العلاقات الخارجية والمساعد الخاص لرئيس جامعة أشيسي في معرض تعليقه على الأمر: "يجلب برنامج أبطال أفريقيا في مجال الأعمال تركيزاً جديداً وموارد إلى قدرة القارة بما يسمح بجعلها مركزاً لحل المشاكل وهي في وضع جيد لتصبح واحدة من المنصات المحفزة لرواد الأعمال من الشباب. ويسرّ جامعة أشيسي أن تشارك في العمل لتحقيق هذه الرؤية الخاصة بريادة الأعمال في أفريقيا إلى جانب مبادرة مؤسسة جاك ما لرواد أعمال افريقيا ".

• وأشار روبين ميلر، شريك والرئيس العالمي للشؤون الرقمية وممارسة البيانات لدى "دالبيرج"، قائلاً: "تفخر ’دالبيرج‘ بالشراكة مع مبادرة مؤسسة جاك ما لرواد أعمال افريقيا. نحن نتشاطر القناعة المتمثلة في أن ريادة الأعمال تعد وسيلة للتحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة، وأن رواد الأعمال الأفارقة يمكنهم تحقيق الهدف المزدوج للربح وتحقيق الغايات. وبصفتنا مؤسسة يتمحور تركيزها حول القارة الإفريقية، كنا أيضاً في الرحلة نفسها لبناء منصتنا والتي تدعم الآن رحلة تحول أفريقيا إنطلاقاً من 13 مكتباً عبر القارة. وبالتالي فإننا نفتخر بأن تشمل شراكتنا الأساسية العمل مع مؤسسة جاك ما لبناء المرونة في مجال ريادة الأعمال عبر القارة الأفريقية".

• ومن جهتها، قالت فاتوماتا با، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "جانجو": "نحن فخورون للغاية بالشراكة مع مؤسسة جاك ما، حيث نتشاطر معها نفس الهوية المتمحورة حول ريادة الأعمال، ونفس روح الابتكار، ونفس الشغف تجاه أفريقيا، ونفس القناعة بأن التكنولوجيا يمكنها أن تقوم بقفزة نوعية في تنمية قارتنا الحبيبة. لقدحان وقت العمل: إذ أن رواد الأعمال هم الأبطال الحقيقيين لأفريقيا في مجال الأعمال، إذ أنهم يسعون جاهدين إلى إيجاد الحلول اليومية التي تغير الحياة لصالح جميع الأفارقة وتوفير فرص عمل هائلة للشباب. وبصفة ’جانجو‘ شركة مستثمرة أفريقية بقيادة نسائية متخصصة في مجال رأس المال الاستثماري، فهي فخورة أيضاً بدعم رائدات الأعمال وتشجيعهن على التقدم بشكل مكثف للمشاركة في مبادرة جائزة رواد أعمال أفريقيا لعام 2020".