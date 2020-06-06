المدى تطلق "تحاليل كورونا" في الهولدينغ الملكيّ

★ ★ ★ ★ ★

هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 13:10

أطلقت مؤسسة المدى حملة كشف واسعة عن مرض "كوفيد-19"، عن طريق اختبار PCR والاختبارات المصلية، لفائدة جميع أطر وموظفي "مجموعة المدى".

وأكد المؤسسة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الحملة تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" بالمغرب، وبتعليمات من مساهمي المجموعة.

وأوردت مؤسسة المدى أن عمليات الكشف، التي تنظم بدعم شامل منها، ستنظم من خلال وحدات متنقلة بشراكة مع مستشفى الشيخ زايد، مؤكدة أن غاية المجموعة وانشغالها الدائم هو الحفاظ على صحة وسالمة موظفيها وعائلاتهم.

وشددت مجموعة المدى على التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية تجاه أطرها وموظفيها، مضيفة: "هذه الحملة ستمكن من الاستعداد لرفع حالة الطوارئ الصحية، وعودة الأطر والموظفين تدريجيا إلى العمل في أحسن الظروف".