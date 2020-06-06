أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. هسبريس

المدى تطلق "تحاليل كورونا" في الهولدينغ الملكيّ

Print
المدى تطلق "تحاليل كورونا" في الهولدينغ الملكيّ المدى تطلق "تحاليل كورونا" في الهولدينغ الملكيّ

هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 13:10

أطلقت مؤسسة المدى حملة كشف واسعة عن مرض "كوفيد-19"، عن طريق اختبار PCR والاختبارات المصلية، لفائدة جميع أطر وموظفي "مجموعة المدى".

وأكد المؤسسة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الحملة تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" بالمغرب، وبتعليمات من مساهمي المجموعة.

وأوردت مؤسسة المدى أن عمليات الكشف، التي تنظم بدعم شامل منها، ستنظم من خلال وحدات متنقلة بشراكة مع مستشفى الشيخ زايد، مؤكدة أن غاية المجموعة وانشغالها الدائم هو الحفاظ على صحة وسالمة موظفيها وعائلاتهم.

وشددت مجموعة المدى على التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية تجاه أطرها وموظفيها، مضيفة: "هذه الحملة ستمكن من الاستعداد لرفع حالة الطوارئ الصحية، وعودة الأطر والموظفين تدريجيا إلى العمل في أحسن الظروف".

هسبريس

مواضيع متعلقة
"ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا"

"ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا"

الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎

الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎

"كورونا" يكسر أسعار الفنادق ويشدد إجراءات السلامة في الصيف

"كورونا" يكسر أسعار الفنادق ويشدد إجراءات السلامة في الصيف

أزمة "قانون 22.20" تقص "أوراق الوردة".. لشكر: آراء معدودة

أزمة "قانون 22.20" تقص "أوراق الوردة".. لشكر: آراء معدودة

شبكة عيون الإخبارية