"لانغ": اليوسفي رجل عظيم يتمتع بنفوذ دولي

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هسبريس من الرباط

الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:34

أورد جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، أنه تلقى نبأ وفاة الراحل عبد الرحمان اليوسفي بحزن شديد، معتبرا أن الراحل "كان رجل دولة عظيما، وخادما نموذجيا للمملكة المغربية والشعب المغربي"، مقدما تعازيه لزوجة الفقيد وللمغاربة.

وقال لانغ في تصريح صحافي: "لقد سعدت بلقائه (اليوسفي) أول مرة سنة 1998 بصفتي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية بعد أسابيع قليلة من توليه منصب رئيس الوزراء على رأس حكومة التناوب. وكرئيس للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، كنت قد تلقيت تفويضا من رئيس الوزراء، ليونيل جوسبان، للتوجه إلى الرباط، وتقديم التحية لرئيس الوزراء الجديد باسم فرنسا. فهذه اللحظة المشتركة كانت مؤثرة بشكل خاص".

وأضاف: "مع هذه الحكومة الائتلافية، تم فتح عهد جديد بقيادة الملك الحسن الثاني. لقد كانت تلك الخطوة الأولى نحو تغييرات أعمق باشرها في وقت لاحق الملك محمد السادس، جعلت المغرب ينفتح بشكل كامل على الحريات والديمقراطية، علاوة على ذلك، غالبا ما ربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبد الرحمان اليوسفي بأحداث كبرى".

وشدد لانع على كون الراحل عبد الرحمان اليوسفي كان يتمتع بنفوذ دولي وبالاحترام العميق للشعب المغربي، وقال: "لقد فرض نفسه بأناقته الفكرية، وإنسانيته الأصيلة، وشغفه بالتسامح والانفتاح".