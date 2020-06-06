أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المغرب
  4. هسبريس

"لانغ": اليوسفي رجل عظيم يتمتع بنفوذ دولي

Print
"لانغ": اليوسفي رجل عظيم يتمتع بنفوذ دولي "لانغ": اليوسفي رجل عظيم يتمتع بنفوذ دولي

هسبريس من الرباط

الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:34

أورد جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، أنه تلقى نبأ وفاة الراحل عبد الرحمان اليوسفي بحزن شديد، معتبرا أن الراحل "كان رجل دولة عظيما، وخادما نموذجيا للمملكة المغربية والشعب المغربي"، مقدما تعازيه لزوجة الفقيد وللمغاربة.

وقال لانغ في تصريح صحافي: "لقد سعدت بلقائه (اليوسفي) أول مرة سنة 1998 بصفتي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية بعد أسابيع قليلة من توليه منصب رئيس الوزراء على رأس حكومة التناوب. وكرئيس للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، كنت قد تلقيت تفويضا من رئيس الوزراء، ليونيل جوسبان، للتوجه إلى الرباط، وتقديم التحية لرئيس الوزراء الجديد باسم فرنسا. فهذه اللحظة المشتركة كانت مؤثرة بشكل خاص".

وأضاف: "مع هذه الائتلافية، تم فتح عهد جديد بقيادة الملك الحسن الثاني. لقد كانت تلك الخطوة الأولى نحو تغييرات أعمق باشرها في وقت لاحق الملك محمد السادس، جعلت المغرب ينفتح بشكل كامل على الحريات والديمقراطية، علاوة على ذلك، غالبا ما ربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبد الرحمان اليوسفي بأحداث كبرى".

وشدد لانع على كون الراحل عبد الرحمان اليوسفي كان يتمتع بنفوذ دولي وبالاحترام العميق للشعب المغربي، وقال: "لقد فرض نفسه بأناقته الفكرية، وإنسانيته الأصيلة، وشغفه بالتسامح والانفتاح".

هسبريس

مواضيع متعلقة
بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

شبكة عيون الإخبارية