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فرق المعارضة تنسحب من لجنة "تأهيل التعليم"

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فرق المعارضة تنسحب من لجنة "تأهيل التعليم" فرق المعارضة تنسحب من لجنة "تأهيل التعليم"

هسبريس من الرباط

الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:43

قررت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب الانسحاب من اللجنة الخاصة لصياغة مذكرة حول التدابير والإجراءات الكفيلة بتأهيل قطاع التربية والتعليم في مواجهة جائحة كورونا، معللة قراراها بغياب الجدوى.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر برلمانية، فإن اللجنة التي برمجت اجتماعا لها اليوم الجمعة، شهدت نقاشا بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول جدوى رفع مذكرة برلمانية إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في وقت قررت فيه الوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات حول الموسم الدراسي.

عبد المجيد الفاسي الفهري، منسق الفريق الاستقلالي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قال في تصريح لهسبريس إن "الانسحاب من اللجنة الخاصة مرده إلى كون فريقنا اعتبر ان التواصل مع المواطنين له طرقه، والبت المباشر للجلسات موجود"، مضيفا: "لقد اتضح أن مذكرة في هذا التوقيت لا جدوى لها".

وأورد الفاسي أن "رفع مذكرة في مجال التربية ليس له قيمة مضافة"، مبررا ذلك بكون الوزير الوصي كشف عددا من القرارات التي تهم قطاع التعليم، كما أن الفرق البرلمانية عبرت عن مواقفها في البرلمان وتابعها المغاربة.

وعلاقة بالنقاش الحاد بين أرباب التعليم الخاص وآباء وأولياء التلاميذ، الذي وصل جزء منه إلى القضاء، وما إذا كان الأمر يستدعي تدخل النواب، قال الفاسي إن "الدور اليوم على الوزارة، يجب أن تتدخل لإيجاد حل بين المدارس الخاصة والآباء والأولياء"، مضيفا أنه "لا يمكن ترك المجال في ظل هذا النوع من التصعيد".

هسبريس

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