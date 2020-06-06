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الملك يدعو المقاولات إلى إجراء عمليات تشخيص مكثفة لـ"كورونا"

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الملك يدعو المقاولات إلى إجراء عمليات تشخيص مكثفة لـ"كورونا" الملك يدعو المقاولات إلى إجراء عمليات تشخيص مكثفة لـ"كورونا"

هسبريس من الرباط

الأربعاء 03 يونيو 2020 - 22:35

دعا الملك محمد السادس أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة "كوفيد-19".

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن هذه العملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس، من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم.

وأضاف البلاغ أن هذه الاختبارات تأتي على غرار عملية التشخيص المكثفة التي جرى القيام بها منذ 16 ماي المنصرم بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والتي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط من بين أكثر من 8 آلاف و100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته السامية إلى وزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء "كوفيد-19" في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة الاختلاط والخصائص والقيود الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

وأشار بلاغ وزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن هذه العملية ستساهم في استئناف الأنشطة بشكل آمن وفي أفضل الظروف.

هسبريس

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