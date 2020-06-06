الفنانة نضال إيبورك تطلق "عالم صغير" من كندا

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هسبريس من الرباط

الجمعة 05 يونيو 2020 - 10:30

أطلقت نضال إيبورك، الفنانة المغربية الصاعدة المقيمة بالديار الكندية، أغنيتها الجديدة التي اختارت لها عنوان (عالم صغير).

الأغنية كتب كلماتها ولحنها الإعلامي والناقد الموسيقي حسن حليم، وقام بتوزيعها المبدع كريم السلاوي وبمشاركة عازف العود كمال الميموني، وتولى إخراجها المهدي الزيتوني؛ في حين تولت الفنانة ذاتها جانب الإشراف الفني.

ويدخل العمل الجديد للفنانة المغربية في إطار المبادرات الفنية التي قام بها عدد من الفنانين المغاربة الهادفة إلى التوعية بخطر فيروس كورونا، وكذا الاحتفاء بالفئات التي تواجدت في الصفوف الأولى في مواجهة الوباء.

واختارت إيبورك إطلاق أغنيتها الجديدة (عالم صغير) من كندا مساهمة منها في رفع درجة الوعي وتقوية حضور الأمل في نفوس وقلوب الناس، وتعبيرا منها عن البعد الإنساني للفن والموسيقى وتموقع الفنان بدوره في قلب الجهود المبذولة للتعريف بخطورة وباء كورونا.

وفي هذا السياق، أكدت الفنانة نضال إيبورك، في تصريح لهسبريس، أن المغزى من أغنيتها الجديدة هو إنساني وفني في الوقت نفسه، قصد نشر التوعية بالفيروس وبالمخاطر التي تواجه هذا العالم الصغير.

وتابعت الفنانة المغربية الصاعدة المقيمة بالديار الكندية قائلة في التصريح ذاته: "إن ما يقع اليوم في أي بلد في العالم، مهما كانت المسافات بعيدة، فهو يؤثر علينا جميعا".

جدير بالذكر أن الفنانة نضال إيبورك تربط جسور الأغنية العربية ما بين كندا وأمريكا والشرق، من خلال تقديم العديد من السهرات الغنائية التي تحتفي بالطرب العربي والمغربي الخالد بمختلف أصواته، بالإضافة إلى أغانيها الخاصة.