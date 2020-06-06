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مسابقة "المسرح في زمن كورونا" تتوج الفائزين

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مسابقة "المسرح في زمن كورونا" تتوج الفائزين مسابقة "المسرح في زمن كورونا" تتوج الفائزين

هسبريس من الرباط

الجمعة 05 يونيو 2020 - 05:37

بعدما أُعلِنَ خلال الأزمة الراهنة عن مسابقة لـ"المونولوغ" معنونة بـ"المسرح في زمن كورونا"، أعلنت لجنة تحكيمها عن الظّافرين بجوائز المسابقة الثلاث.

وتكوّنت لجنة تحكيم "مسابقة المونولوغ" من: هاجر الحميدي، ممثّلة ومديرة فنية لفرقة مسرح أكون، وطارق الربح، سينوغراف ومدير دار الثقافة بمدينة بني ملال، وعماد فجاج، مخرج وكاتب مسرحي.

وفاز بالجائزة الأولى مناصفة كريم بطرون عن جمعية جسور مغرب الثقافات-اليوسفية، وهشام اسكاف عن جمعية موجة للفتّ والإبداع-آسفي؛ في حين ظفر بالجائزة الثانية مناصفة كلّ من عبير عبو عن جمعية مسرح جسور - آسفي، وإسماعيل أحريف عن جمعية تعاونية حفاة للفنّ والثقافة – آسفي. ومع استثناء الفائزين بجوائز لجنة التّحكيم مُنِحَت جائزة الجمهور مناصفة لكلّ من المهدي الرفيعي عن جمعية شراع المحيط - آسفي، ووائل بنقاسم عن جمعية الإبداعات للتّأطير التربوي والثقافي والتنمية الاجتماعي - آسفي.

ونظّمَت المديرية الإقليمية للثقافة آسفي اليوسفية هذه المسابقة في إطار البرنامج الثقافي والفني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة؛ قصدَ "تحفيز الجمعيات التي تُعنَى بالشّأن المسرحي"؛ وطلبت من المشاركين أن تعكس مونولوغاتهم "الواقع المعيش في هذه الظرفية العصيبة التي تمرّ بها المعمورة"، مؤكّدة على "الدّور الإيجابي للإنسان الفنّان في إحداث التّغيير".

وبلغ عدد المشاركات المستوفية للشّروط 41 مشارَكة، كان فيها، وفق بيان للجنة التحكيم، "تنوّع في الاختيارات الجمالية والمواضيع المقترَحة، مع تفاوت في مستويات الأداء"، وهو ما أوصت معه بـ"ضرورة مواكبة هذا النّوع من المسابقات بالتكوين الفني في مختلف التخصّصات المتعلّقة بمهارات الأداء المسرحي".

هسبريس

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