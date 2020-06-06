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الملك: "زروال" فنان شعبي أمتع الجماهير لسنوات

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الملك: "زروال" فنان شعبي أمتع الجماهير لسنوات الملك: "زروال" فنان شعبي أمتع الجماهير لسنوات

هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 20:30

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان الراحل محمد بشار، المعروف بـ"زروال".

وقال الملك، في هذه البرقية، "تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة الفنان المرحوم محمد بشار، أحسن الله قبوله إلى جواره".

ومما جاء في البرقية: "وأمام هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لا يسعنا إلا أن نعرب لكم، ومن خلالكم، لأسرتكم الفنية الكبيرة، ولكافة أقربائه وأصدقائه ومحبيه عن تعازينا الحارة ومواساتنا الخالصة، في رحيل هذا الفنان الشعبي المبدع الذي أمتع الجماهير لسنوات عديدة بأدائه الغنائي الكوميدي المتميز في إطار الثنائي "قشبال وزروال"، رفقة قريبه المرحوم، علي بشار، تغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه".

وأضاف الملك: "والله تعالى نسأل أن يعوضكم عن الفقيد المبرور جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يغدق عليه من فيض رحماته، ويجزيه أحسن الجزاء على ما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات".

هسبريس

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