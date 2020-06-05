8 اصابات جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات شفاء في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 8 اصابات بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الخميس في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب الايجاز اليومي الصادر عن الوزارة الى 765 حالة.

وتوزعت الاصابات الجديدة بواقع 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة من بريطانيا، و 3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وقالت وزارة الصحة، سُجِّلت أيضاً 5 حالات شفاء لهذا اليوم، 3 منها بمستشفى الأمير حمزة، وحالتان بمستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وأوضحت، انه تم إجراء 6027 فحصاً مخبريّاً، بحيث اصبح اجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحصاً.

واشارت الوزارة في ايجازها اليومي الى خطة الحكومة التي اعلنت اليوم لفتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي تسمح بحريّة أكبر للحركة اعتباراً من السبت المقبل مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة.

ودعت الوزارة للاطلاع على تفاصيل خطّة فتح القطاعات و إرسال الاستفسارات أو الملاحظات الى زيارة الرابط الالكتروني: https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen وأوضحت، ان يوم غدٍ الجمعة سيكون حظر تجوّل شامل، مع التأكيد على السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام ما بين السّاعة 11:00 – 14:00 ظهراً.

وبينت، ان دوام موظّفي القطاع العام، سيبقى كما أُعلِن عنه سابقاً بالتدرّج، وفقاً للدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لما يحدّده المرجع المختصّ.

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