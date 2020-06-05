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مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
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الحكيم في بيتك | هل الأشخاص المصابين بالأمراض غير السارية معرضين أكثر للإصابة بفيروس كورونا؟

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