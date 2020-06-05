الحكيم في بيتك | لو مريض بالسكر او الضغط وحصل الإصابة بكورونا يجب مراجعة الطبيب المعالج

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مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة
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الاثنين 08 يونيو 2020 03:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
الحكيم في بيتك | لو مريض بالسكر او الضغط وحصل الإصابة بكورونا يجب مراجعة الطبيب المعالج
مصر
CBC Egypt
الجمعة 05 يونيو 2020 04:12 مساءً
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