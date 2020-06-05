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مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة
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الاثنين 08 يونيو 2020 03:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
"طول عمري نفسي أكون سوداء" فنانات عربيات يسودن وجههن تضامنا مع السود في أمريكا
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 05 يونيو 2020 04:10 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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