وزير الصحة الاردني : معايير السفر في المرحلة المقبلة ستكون حسب تشابه الوضع الوبائي

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان المعايير التي ستنظم السفر في المرحلة المقبلة من والى الأردن تعتمد على تشابه الوضع الوبائي.

وأكد الدكتور جابر ان الدول الموبوءة سيتم التعامل معها ضمن البروتوكول المعمول به حاليا وحسب المعايير الأمنية والصحية من حجر صحي الزامي وحجر منزلي بحيث لا تؤثر على الوضع الوبائي في المملكة. وأشار جابر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في مركز الامن وإدارة الازمات ان الوزارة تعمل على بناء مستشفى عناية حثيثة مجهز بشكل كامل بالاضافة الى الانتهاء من انجاز قسمين عناية حثيثة جديدة و الانتهاء من العمل بمستشفى الطوارئ الذي يستطيع استقبال 60 حالة عناية حثيثة. وبين الدكتور جابر انه منذ اليوم الأول للأزمة كانت توجيهات جلالة الملك واضحة بأن نعطي الأولويّة لصحة المواطنين وأن نوازن بين ذلك وبين الواقع الاقتصادي وان المنهجية المتبعة في التعامل مع المصفوفة من حيث كل مرحلة وتحديد مستوى الخطورة من خلال نسبة الحالات المكتشفة الي عدد الحالات الايجابية خلال سبعة ايام متتالية لافتا الى ان الاردن شكل انموذجا في ادارة ازمة مواجهة فيروس كورونا. وأوضح الدكتور جابر ان الحكومة ستستمر في إجراء الفحوصات وتحسين قدراتها الصحية من بناء منشآت و تصنيع معدات طبية وأجهزة ورفع قدرات العاملين في المجال الطبي.