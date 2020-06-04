الاردن تفتح قطاعات في 6 حزيران وتبقي اخرى مغلقة .. تفاصيل

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جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، فتح فتح المساجد والحضانات والمطاعم والفنادق يوم السبت المقبل.

وأوضح أنه في ضوء إعلان دولة رئيس الوزراء بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا، وبالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي؛ إذ تمّ تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميّاً على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداءً من يوم السبت الموافق للسادس من حزيران 2020م المستوى معتدل الخطورة.

وبين أنه سيتم فتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجلس رؤساء الكنائس.

وأضاف العضايلة أنه تقرر فتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي (وفق ضوابط وقيود أيضاً)،مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، فتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، السماح بالطيران الداخلي.

وبين أنه وخلال هذه المرحلة؛ مرحلة "المستوى معتدل الخطورة" سيستمر إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة وهي:

- المدارس ورياض الأطفال.

- الجامعات والكليات والمعاهد.

- مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة.

- صالات الأفراح وبيوت العزاء.

- الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب).

- دور السينما.

-منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.

- الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

ونوه إلى أنه لن يتمّ تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، ستكون الحركة مسموحة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً يومياً للمواطنين. وستكون ساعات فتح وعمل المنشآت: من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً يوميًا.