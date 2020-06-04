أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية

Print

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إنها ستبدأ في وضع علامة على المؤسسات الإعلامية الروسية والصينية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الحكومية، كما تعتزم في وقت لاحق من صيف 2020 منع أي إعلانات من هذه المؤسسات تستهدف المستخدمين الأمريكيين.

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية

ومن بين المؤسسات التي ستوضع لها العلامة المميزة، (سبوتنيك) الروسية، وتلفزيون (إيران برس)، و(شينخوا نيوز) الصينية. وقال (ناثانيل جليشر) – رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك – في مقابلة: إن المنافذ الأمريكية لا يشملها القرار، لأنها تعتقد بأنه حتى المؤسسات الإعلامية التي تديرها الأمريكية تتمتع باستقلالية تحريرية.

وأعلنت فيسبوك – التي أقرّت بفشلها في وقف استخدام لمنصاته للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 – عن خطط واسعة العام الماضي لإنشاء العلامة التي تميز الإعلانات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية الحكومية.

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

روسيا تسجل 134 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 134 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

640 عملًا.. "أمانة الطائف" تنفذ خطة شاملة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق الداخلية

640 عملًا.. "أمانة الطائف" تنفذ خطة شاملة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق الداخلية

شبكة عيون الإخبارية